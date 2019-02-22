ФК "Львов" усилил состав очередными бразильцами, их в команде уже 16-ть

Футбольный клуб "Львов" перед возобновлением чемпионата Украины продолжает расширять свой состав. Очередными новичками клуба стали два бразильца – Кауэ и Пернамбуко.

Кауэ (полное имя – Кауэ да Сильва) арендован у бразильского "Палмейраса" до конца сезона. Новоиспеченный форвард "горожан" выбрал себе 7-й номер.

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На детско-юношеском уровне форвард успел завоевать четыре титула, среди которых победа в чемпионате штата Сан-Паулу в возрасте 13 лет и триумф в Кубке Бразилии среди 15-летних. Новичок "горожан" забивал мячи и достигал успехов в Бразилии, играя бок о бок с Габриэлем Жезусом, звездой атаки "Манчестер Сити". На сборах "Львов" в Турции Кауэ уже успел проявить свой бомбардирский талант, отметившись тремя мячами в воротах соперников (в товарищеских матчах с "Младост Лучани", "Поли Тимишоарой" и "Ордабасы").

20-летний Пернамбуко (полное имя – Жозе Витор Родригеш да Силва дос Сантуш) заключил соглашение с "сине-золотыми львами" сроком на пять лет. К соревнованиям в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги форвард заявлен под 11-м номером.

Стоит отметить, что Кауэ и Пернамбуко стали пятнадцатым и шестнадцатым бразильцами в составе ФК "Львов". Если в начале сезона за команду выступали Лукас Тейлор, Мартан, Аугусто, Араужо, Жонатан, Сабино, Бруно и Жулио, то в зимнее трансферное окно к команде присоединились еще латераль Висенте, полузащитники Липе и Кадина, вингер Педро и нападающие Алваро и Шина. Также клуб подписал двух украинцев – Александра Насонова и Дмитрия Фатеева.