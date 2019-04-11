ФК "Сумы" лишены статуса профессионального клуба, троих игроков пожизненно отстранили от футбола

42 Читати новину українською
"Сумы" лишили статуса профессионального клуба
"Сумы" лишили статуса профессионального клуба / ПФК "Сумы"

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины лишил ПФК "Сумы" статуса профессионального клуба. Бывшего президента клуба Тараса Козака, а также троих футболистов пожизненно отстранили от футбола.

Такое суровое наказание связано с тем, что футболисты неоднократно получали деньги за матчи с фиксированным результатом. Пожизненную дисквалификацию получили Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков. Остальные участники договорных матчей получили более короткие сроки отстранения от футбола.

Узнайте больше о скандале вокруг договорного матча между "Зарей" и "Динамо"

По данным FootballHub, руководство "Сум" организовывало матчи с фиксированным результатом. В целом есть факты об около 20 таких матчах, к которым причастен бывший президент клуба Тарас Козак. При этом расследованием этого дела занимались и правоохранители. Они направили в КДК пять задокументированных доказательств договорных матчей с участием ФК "Сумы".

Смотрите видео об истории договорных матчей с участием ФК "Сумы"

"Сумы" получили статус скандального клуба в Первой лиге. После зимней паузы президент "Сум" Сергей Ващенко заявлял, что клуб не будет выступать в чемпионате. Но все же продолжил играть матчи. Хотя на игру против "Агробизнеса" команду так и не допустили из-за поддельных документов о медосмотре игроков.

 

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
сегодня
43248
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Скандал
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
сегодня 16:15 Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 24
Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
10 апреля 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
Михайло Гема 123
Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием
сегодня 14:41 Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием
211
"Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
сегодня 08:20 "Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
196
"Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
сегодня 07:40 "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
380
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук