ФК "Сумы" лишены статуса профессионального клуба, троих игроков пожизненно отстранили от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины лишил ПФК "Сумы" статуса профессионального клуба. Бывшего президента клуба Тараса Козака, а также троих футболистов пожизненно отстранили от футбола.

Такое суровое наказание связано с тем, что футболисты неоднократно получали деньги за матчи с фиксированным результатом. Пожизненную дисквалификацию получили Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков. Остальные участники договорных матчей получили более короткие сроки отстранения от футбола.

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По данным FootballHub, руководство "Сум" организовывало матчи с фиксированным результатом. В целом есть факты об около 20 таких матчах, к которым причастен бывший президент клуба Тарас Козак. При этом расследованием этого дела занимались и правоохранители. Они направили в КДК пять задокументированных доказательств договорных матчей с участием ФК "Сумы".

Смотрите видео об истории договорных матчей с участием ФК "Сумы"

"Сумы" получили статус скандального клуба в Первой лиге. После зимней паузы президент "Сум" Сергей Ващенко заявлял, что клуб не будет выступать в чемпионате. Но все же продолжил играть матчи. Хотя на игру против "Агробизнеса" команду так и не допустили из-за поддельных документов о медосмотре игроков.