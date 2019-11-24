"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес, осуществив невероятный камбэк: видео

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Фламенго – Ривер Плейт результат и видео

В финальном матче Копа Либертадорес бразильский "Фламенго" одолел аргентинский "Ривер Плейт" (2:1) и стал победителем турнира.

Фламенго – Ривер Плейт 2:1

Голы: Габриэл Барбоза, 89, 90+2 – Борре, 15

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Бразильский клуб пропустил после удара Рафаэля Борре уже на 14 минуте встречи. "Фламенго" пытался отыграться, но не создавал в атаке много моментов.

И вот, когда аргентинские фанаты уже готовы были праздновать, свое слово сказал арендованный у миланского "Интера" Габриэль Барбоза. За минуту до конца основного времени 23-летний игрок сравнял счет, а в добавленное время, на 92-й минуте, Габигол принес "Фламенго" трофей. Также с девятью голами бразилец стал лучшим бомбардиром нынешнего Кубка Либертадорес.

Не обошлось в финале без удалений – по красной карточке с обеих сторон заработали Эсекьель Паласиос и герой матча Габигол.

"Фламенго" выиграл второй Кубок Либертадорес в истории, первый трофей "красно-черные" завоевали в 1981 году. "Ривер Плейт" был близок к тому, чтобы выиграть трофей второй год подряд, но "миллионерам" не хватило нескольких минут для триумфа.

Фламенго – Ривер Плейт видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол
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