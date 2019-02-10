Флойд Мейвезер жестко прошелся по Ломаченко

Промоутер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса Флойд Мейвезер сказал, что не планирует организовать своему подопечному бой против Василия Ломаченко.

Мейвезер заявил, что украинский чемпион по версиям WBO и WBA встречался с "объедками" Джервонты Дэвиса.

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"Сейчас у нас нет конкретного плана относительно следующего соперника. Я понимаю Ломаченко, ему нужно скорее провести как можно больше боев, потому что он уже очень старый. Но Дэвис на 10 или 11 лет младше", – цитирует Флойда Boxing Scene.

Так, Ломаченко невероятный боксер, он мне нравится. Но он только что сражался с Хосе Педрасой. Дэвис нокаутировал его (Педрасу, – Спорт24) в бою за пояс чемпиона мира, а Ломаченко встретился с объедками Дэвиса и прошел всю дистанцию. Дэвис зарабатывает те же деньги, что зарабатывает Ломаченко – и делает это проще,

– отметил промоутер Джервонти.

"Дэвису не нужно ехать на Олимпиаду, не нужно проводить 400 боев в любителях, ему просто нужно выходить и делать свое дело. Он настоящий боксер", – сказал Мейвезер.

Суперчемпион" мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) американец Дэвис Джервонта без проблем победил мексиканца Уго Руиса. Джервонта победил техническим нокаутом.

Кто такой Джервонта Дэвис?24-летний американский боксер по прозвищу "Танк", выступающий во втором полулегком весе (до 59 кг) и являющийся чемпионом по версии WBA. На профессиональном ринге Он провел 21 бой и все выиграл – 20 нокаутов. Его рост 166 см, а размах рук – 171 см. Промоутер Дэвиса – легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший.

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