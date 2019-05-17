Фонсека заговорил об уходе из "Шахтера", португалец хочет переехать в топ-лигу

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / GETTY IMAGES

Португальский наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своих планах на будущее. Специалист заявил, что не планирует на длительное время задерживаться в Украине.

Фонсека заявил, что стремится работать в одном из пяти лучших чемпионатов Европы.

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"Мы не должны забывать, что когда наш тренерский штаб пришел в "Шахтер", клуб не выигрывал чемпионат два года, поскольку покинул Донецк. Завоевание трофеев в таких обстоятельствах действительно имеет особый вкус. Это очень отрадно. Если честно, то я думаю, что практически невозможно выступить лучше. Думаю, сейчас это невозможно в "Шахтере".

За три года мы выиграли три кубка. У нас есть возможность выиграть три чемпионата. Это подвиг, которым я очень горжусь. Всегда хорошо делать то, что еще не было сделано. Что я знаю сейчас, так это то, что клуб является победителем, этого никто не может вычеркнуть из истории.

У меня есть еще один год контракта. Я должен проанализировать, какой может быть моя карьера в будущем. Все эти вещи нужно продумать и взвесить, чтобы принять решение. Мои амбиции – попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Я верю, что это произойдет рано или поздно. Случится ли это прямо сейчас – я не знаю. Но я точно не проведу 12 лет в "Шахтере", – сказал Фонсека в интервью Lusa.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
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