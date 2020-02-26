Формула-1: гран-при Вьетнама могут перенести из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавируса может принести очередные проблемы Формуле-1. На этот раз во Вьетнаме.

Информация о том, что гран-при Вьетнама может и не состояться из-за вспышки коронавируса в Китае, появилась еще в начале февраля 2020 года. Однако тогда организаторы гонки заверили, что пока ничего не угрожает проведению этапа Формулы-1 в Ханое 5 апреля. Стоит отметить, что это должен был быть дебютный гран-при Вьетнама.

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Однако в конце февраля ситуация с распространением коронавируса изменилась. Большие очаги заражения – в Японии, Южной Корее и Италии. Поэтому власти Вьетнама установили карантин на две недели для лиц, въезжающих из этих стран.

Такое ограничение может повлиять не только на болельщиков гонок, но и на сами команды Формулы-1.