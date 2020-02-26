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Формула-1: гран-при Вьетнама могут перенести из-за вспышки коронавируса

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Гран-при Вьетнама может не состояться / Motor

Вспышка коронавируса может принести очередные проблемы Формуле-1. На этот раз во Вьетнаме.

Информация о том, что гран-при Вьетнама может и не состояться из-за вспышки коронавируса в Китае, появилась еще в начале февраля 2020 года. Однако тогда организаторы гонки заверили, что пока ничего не угрожает проведению этапа Формулы-1 в Ханое 5 апреля. Стоит отметить, что это должен был быть дебютный гран-при Вьетнама.

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Однако в конце февраля ситуация с распространением коронавируса изменилась. Большие очаги заражения – в Японии, Южной Корее и Италии. Поэтому власти Вьетнама установили карантин на две недели для лиц, въезжающих из этих стран.

Такое ограничение может повлиять не только на болельщиков гонок, но и на сами команды Формулы-1.

  • Руководство Формулы-1 перенесло гран-при Китая из-за вспышки коронавируса. Новая дата гран-при Китая пока неизвестна.
  • Гонки в Шанхае должны были состояться 19 апреля – через две недели после гран-при Вьетнама.
  • Во Вьетнаме уже отменили международный турнир по биатлону, который должен был стать одним из этапов квалификации на Олимпиаду.
  • Под угрозой проведение Олимпиады-2020 в Токио и Чемпионата Европы по футболу 2020 года, который должен состояться в 12 городах.
  • От вспышки коронавируса в мире умерло почти 2762 человека (по состоянию на 26 февраля). Заражено более 81 тысячи человек. Выздоровели более 30 тысяч человек.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус 2020 Новости Спорта Спорт Формула-1
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