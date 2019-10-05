Формула-1 утвердила календарь на новый сезон с рекордным количеством гонок
Всемирный совет по автоспорту FIA утвердил план проведения чемпионата мира Формулы-1 на 2020 год.
Так, участникам гонок придется стартовать 22 раза. Сезон начнется 15 марта в Австралии, а завершится 29 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщает Motosport.
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Также в календаре появится новая гонка во Вьетнаме и вернется этап в Нидерландах.
Календарь Формулы-1 на сезон-2020:
- 15 марта – Гран-при Австралии
- 22 марта – Гран-при Бахрейна
- 5 апреля – Гран-при Вьетнама
- 19 апреля – Гран-при Китая
- 3 мая – Гран-при Нидерландов
- 10 мая – Гран-при Испании
- 24 мая – Гран-при Монако
- 7 июня – Гран-при Азербайджана
- 14 июня – Гран-при Канады
- 28 июня – Гран-при Франции
- 5 июля – Гран-при Австрии
- 19 июля – Гран-при Великобритании
- 2 августа – Гран-при Венгрии
- 30 августа – Гран-при Бельгии
- 6 сентября – Гран-при Италии
- 20 сентября – Гран-при Сингапура
- 27 сентября – Гран-при России
- 11 октября – Гран-при Японии
- 25 октября – Гран-при США
- 1 ноября – Гран-при Мексики
- 15 ноября – Гран-при Бразилии
- 29 ноября – Гран-при Абу-Даби
Предсезонные тесты будут включать в себя две трехдневные серии в Барселоне: с 19-го по 21-е и с 26-го по 28 февраля. Раньше проводили две четырехдневные серии.
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