Формула-1 утвердила календарь на новый сезон с рекордным количеством гонок

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Календарь Формулы-1 на 2020 год
Календарь Формулы-1 на 2020 год

Всемирный совет по автоспорту FIA утвердил план проведения чемпионата мира Формулы-1 на 2020 год.

Так, участникам гонок придется стартовать 22 раза. Сезон начнется 15 марта в Австралии, а завершится 29 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщает Motosport.

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Также в календаре появится новая гонка во Вьетнаме и вернется этап в Нидерландах.

Календарь Формулы-1 на сезон-2020:

  • 15 марта – Гран-при Австралии
  • 22 марта – Гран-при Бахрейна
  • 5 апреля – Гран-при Вьетнама
  • 19 апреля – Гран-при Китая
  • 3 мая – Гран-при Нидерландов
  • 10 мая – Гран-при Испании
  • 24 мая – Гран-при Монако
  • 7 июня – Гран-при Азербайджана
  • 14 июня – Гран-при Канады
  • 28 июня – Гран-при Франции
  • 5 июля – Гран-при Австрии
  • 19 июля – Гран-при Великобритании
  • 2 августа – Гран-при Венгрии
  • 30 августа – Гран-при Бельгии
  • 6 сентября – Гран-при Италии
  • 20 сентября – Гран-при Сингапура
  • 27 сентября – Гран-при России
  • 11 октября – Гран-при Японии
  • 25 октября – Гран-при США
  • 1 ноября – Гран-при Мексики
  • 15 ноября – Гран-при Бразилии
  • 29 ноября – Гран-при Абу-Даби

Предсезонные тесты будут включать в себя две трехдневные серии в Барселоне: с 19-го по 21-е и с 26-го по 28 февраля. Раньше проводили две четырехдневные серии.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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