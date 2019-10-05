Формула-1 утвердила календарь на новый сезон с рекордным количеством гонок

Всемирный совет по автоспорту FIA утвердил план проведения чемпионата мира Формулы-1 на 2020 год.

Так, участникам гонок придется стартовать 22 раза. Сезон начнется 15 марта в Австралии, а завершится 29 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщает Motosport.

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Также в календаре появится новая гонка во Вьетнаме и вернется этап в Нидерландах.

Календарь Формулы-1 на сезон-2020:

15 марта – Гран-при Австралии

22 марта – Гран-при Бахрейна

5 апреля – Гран-при Вьетнама

19 апреля – Гран-при Китая

3 мая – Гран-при Нидерландов

10 мая – Гран-при Испании

24 мая – Гран-при Монако

7 июня – Гран-при Азербайджана

14 июня – Гран-при Канады

28 июня – Гран-при Франции

5 июля – Гран-при Австрии

19 июля – Гран-при Великобритании

2 августа – Гран-при Венгрии

30 августа – Гран-при Бельгии

6 сентября – Гран-при Италии

20 сентября – Гран-при Сингапура

27 сентября – Гран-при России

11 октября – Гран-при Японии

25 октября – Гран-при США

1 ноября – Гран-при Мексики

15 ноября – Гран-при Бразилии

29 ноября – Гран-при Абу-Даби

Предсезонные тесты будут включать в себя две трехдневные серии в Барселоне: с 19-го по 21-е и с 26-го по 28 февраля. Раньше проводили две четырехдневные серии.