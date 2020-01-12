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Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит 4 месяца

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Луис Суарес / twitter.com/FCBarcelona

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию из-за травмы мениска правого колена. Игрок пропустит четыре месяца.

Информацию о травме игрока и операцию опубликовали на официальном сайте "Барселоны".

Таким образом футболист пропустит почти всю вторую половину сезона и вернется аж на концовку.

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Вполне вероятно, что "Барселона" будет вынуждена выйти на трансферный рынок, чтобы найти замену уругвайцю. "Сине-гранатовые" могут как арендовать футболиста на его позицию, так и купить новичка.

Стоит отметить, что в 23 матчах этого сезона Суарес забил 14 голов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ФК Барселона Футбол
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