Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит 4 месяца

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию из-за травмы мениска правого колена. Игрок пропустит четыре месяца.

Информацию о травме игрока и операцию опубликовали на официальном сайте "Барселоны".

Таким образом футболист пропустит почти всю вторую половину сезона и вернется аж на концовку.

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Вполне вероятно, что "Барселона" будет вынуждена выйти на трансферный рынок, чтобы найти замену уругвайцю. "Сине-гранатовые" могут как арендовать футболиста на его позицию, так и купить новичка.

Стоит отметить, что в 23 матчах этого сезона Суарес забил 14 голов.