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Форвард сборной Украины Яремчук поделился первым фото после операции

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Роман Яремчук / Gent

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук успешно перенес операцию. Футболист бельгийского "Гента" перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Яремчук опубликовал в своем инстаграме фото из клиники и написал, что вернется.

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В комментариях Яремчука поддержали футболист "Динамо" Николай Шапаренко, игрок "Ференцвароша" Игорь Харатин, партнеры по команде – Микаэль Лустиг и Джонатан Дэвид в клуб Романа – "Гент".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll be back

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

  • По словам тренера "Гента" Йесса Торупа, Яремчук из-за травмы пропустит 2-3 месяца.
    Провести хирургическое вмешательство заставило частое напоминание травмы о себе.
  • 24-летний футболист в этом сезоне забил 17 голов и сделал 2 асиста в 30 матчах за клуб.
  • В квалификации Евро-2020 Яремчук забил 4 гола и стал лучшим нападающим сборной Украины.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Роман Яремчук
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