Форвард сборной Украины Яремчук поделился первым фото после операции
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук успешно перенес операцию. Футболист бельгийского "Гента" перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Яремчук опубликовал в своем инстаграме фото из клиники и написал, что вернется.
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В комментариях Яремчука поддержали футболист "Динамо" Николай Шапаренко, игрок "Ференцвароша" Игорь Харатин, партнеры по команде – Микаэль Лустиг и Джонатан Дэвид в клуб Романа – "Гент".
- По словам тренера "Гента" Йесса Торупа, Яремчук из-за травмы пропустит 2-3 месяца.
Провести хирургическое вмешательство заставило частое напоминание травмы о себе.
- 24-летний футболист в этом сезоне забил 17 голов и сделал 2 асиста в 30 матчах за клуб.
- В квалификации Евро-2020 Яремчук забил 4 гола и стал лучшим нападающим сборной Украины.
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