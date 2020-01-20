Форвард сборной Украины Яремчук поделился первым фото после операции

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук успешно перенес операцию. Футболист бельгийского "Гента" перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Яремчук опубликовал в своем инстаграме фото из клиники и написал, что вернется.

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В комментариях Яремчука поддержали футболист "Динамо" Николай Шапаренко, игрок "Ференцвароша" Игорь Харатин, партнеры по команде – Микаэль Лустиг и Джонатан Дэвид в клуб Романа – "Гент".