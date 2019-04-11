Форварда "Атлетико" Диего Коста дисквалифицировали до конца сезона

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Диего Коста больше не сыграет в этом сезоне
Диего Коста больше не сыграет в этом сезоне / atleticodemadrid.com

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста больше не сыграет до конца сезона. Его дисквалифицировали на 8 матчей.

Такое суровое наказание Диего Коста получил после удаления в матче против "Барселоны". В этой игре форвард оскорблял мать арбитра Хесуса Хиля Мансано, а также хватал его за руки. За что и увидел перед собой красную карточку.

 А вот и видео, как "Барселона" в большинстве победила "Атлетико"

Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Диего Коста на 8 матчей. Четыре матча – за оскорбления, еще четыре – за хватание арбитра после удаления. Также игрок должен будет заплатить 6010 евро штрафа. Еще 2800 евро заплатит "Атлетико", сообщает Marca.

Таким образом "Коста больше не сыграет до конца сезона. В чемпионате Испании осталось сыграть семь матчей, а из других турниров "Атлетико" вылетел.

Стоит отметить, что "Атлетико" решил обжаловать удаление Диего Косты в матче против "Барселоны". Однако анализ слов игрока подтвердил ругательтства в сторону матери арбитра матча. Именно поэтому и было применено такое жесткое наказание.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Атлетико
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