Форварда "Ливерпуля" обокрали во время матча против "Баварии" в Лиге чемпионов

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Садьо Мане в матче против "Баварии"
Садьо Мане в матче против "Баварии"

Воры пробрались в дом нападающего "Ливерпуля" Садьо Мане. Футболист в это время играл матч Лиги чемпионов против "Баварии" на "Энфилд Роуд".

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По сообщению Liverpool Echo, из дома футболиста были похищены часы, мобильные телефоны и ключи от автомобиля. В полиции заявили, что часы довольно ценные, но их приблизительную сумму не назвали. Зато предложили всем, кому предложат их купить, обратиться к правоохранителям.

Это не первый раз дом Садьо Мане грабят. И делают это во время матчей. 1 ноября 2017 года полиция получила вызов в дом другого футболиста "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Свидетели заявили, что трое грабителей хотели попасть в дом, но не сумели этого сделать. Во время осмотра территории полицейские обнаружили, что злоумышленники пытались пробраться в дом Сане.

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Теги: Футбол Спорт Криминальные новости Лига чемпионов ФК Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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