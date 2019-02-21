Форварда "Ливерпуля" обокрали во время матча против "Баварии" в Лиге чемпионов

Воры пробрались в дом нападающего "Ливерпуля" Садьо Мане. Футболист в это время играл матч Лиги чемпионов против "Баварии" на "Энфилд Роуд".

Читайте также: "Ливерпуль" и "Бавария" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

По сообщению Liverpool Echo, из дома футболиста были похищены часы, мобильные телефоны и ключи от автомобиля. В полиции заявили, что часы довольно ценные, но их приблизительную сумму не назвали. Зато предложили всем, кому предложат их купить, обратиться к правоохранителям.

Это не первый раз дом Садьо Мане грабят. И делают это во время матчей. 1 ноября 2017 года полиция получила вызов в дом другого футболиста "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Свидетели заявили, что трое грабителей хотели попасть в дом, но не сумели этого сделать. Во время осмотра территории полицейские обнаружили, что злоумышленники пытались пробраться в дом Сане.