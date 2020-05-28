Во Франции во второй раз провели нелегальный матч: более 400 человек выбежали на поле – видео

Во Франции, где досрочно завершили футбольный сезон, за последнюю неделю дважды были организованы нелегальные матчи.

24 мая "Нойхоф" и "Отпьерр" собрались любительские команды двух районов французского Страсбурга. Еще 22 мая в местных соцсетях появился анонс о предстоящем матче, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек, сообщает Le Figaro.

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Также подобное произошло 26 мая под Парижем – в Гриньи. Любительская команда "Гриньи" приняла игроков из соседней коммуны "Корбей-Эсон".

Grigny 2-3 Tarterêts, « invaincu à domicile » plus maintenant ... pic.twitter.com/OaId8nn8Vt — زيد (@zetlazer91s) May 26, 2020

Полиция решила не вмешиваться, хотя в стране из-за пандемии коронавируса запрещены собрания с участием более 10 человек.

В свою очередь мэр Гриньи Филипп Рио осудил в Twitter участников матча, заявив, что они "подвергли опасности жизни других людей".