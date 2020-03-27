24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Франция – Украина: УАФ покажет матч 1999 года, вместо отмененного спарринга – видео

- Читати новину українською
Франция – Украина / УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте и Youtube-канале анонсировала показ футбольного матча между сборными Франции и Украины, который состоялся в 1999 году.

В поединке примут участие топ-футболисты европейского футбола прошлых лет.

Смотрите также Зинченко строит карьеру киберспортсмена – невеста футболиста

За французскую сборную сыграют Фабьен Бартез, Лоран Блан, Лизаразю, Робер Пирес, Николя Анелька.

Украинскую команду представят Александр Шовковский, Андрей Шевчкенко, Сергей Ребров, Виктор Скрипник.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ. Старт поединка – в 20:00.

Франция – Украина: смотрите видео

  • Более двадцати лет назад, 27 марта 1999 года, команда Йожефа Сабо на стадионе "Стад де Франс" противостояла действующим чемпионам мира. Это была первая игра украинцев на старте отборочного турнира.
  • В марте сборная Украины должна была провести два гостевых спарринга. Из-за пандемии коронавируса поединок 31 числа против команды Польши тоже не состоится.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Сергей Ребров Новости Франции Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:40 Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
Новини України 15634
сегодня , 06:48 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
Статті 10539
сегодня , 10:43 Футболистам вынужденно снизят зарплаты на 50%
Футбол 265
сегодня , 04:13 МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях
Новини України 26508
сегодня , 10:12 Еще один профессиональный боксер заболел коронавирусом
Бокс 264
сегодня , 09:39 Каратистка Терлюга показала яркую тренировку дома: видео
Інші види спорту 318
сегодня , 07:28 Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло
Медицина 162415
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 187521
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:50 Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Ігор Саджениця
26 марта 15:26 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
26 марта 19:20 Малиновский получил роскошный подарок от "Аталанты" на время карантина: фото
Юрій Семенюк
26 марта 17:21 Братья Кличко вышли в ринг друг против друга: сенсационное видео боя
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук