Франция – Украина: УАФ покажет матч 1999 года, вместо отмененного спарринга – видео
Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте и Youtube-канале анонсировала показ футбольного матча между сборными Франции и Украины, который состоялся в 1999 году.
В поединке примут участие топ-футболисты европейского футбола прошлых лет.
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За французскую сборную сыграют Фабьен Бартез, Лоран Блан, Лизаразю, Робер Пирес, Николя Анелька.
Украинскую команду представят Александр Шовковский, Андрей Шевчкенко, Сергей Ребров, Виктор Скрипник.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ. Старт поединка – в 20:00.
Франция – Украина: смотрите видео
- Более двадцати лет назад, 27 марта 1999 года, команда Йожефа Сабо на стадионе "Стад де Франс" противостояла действующим чемпионам мира. Это была первая игра украинцев на старте отборочного турнира.
- В марте сборная Украины должна была провести два гостевых спарринга. Из-за пандемии коронавируса поединок 31 числа против команды Польши тоже не состоится.
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