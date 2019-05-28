Франция и Аргентина пробились в плей-офф на молодежном ЧМ-2019 по футболу

Во вторник, 28 мая, в Польше состоялись два матча второго тура чемпионата мира U-20 по футболу.

Франция и Аргентина одержали уверенные победы над своими соперниками с одинаковым счетом 2:0 и, набрав по 6 очков из 6 возможных, пробились в раунд плей-офф.

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Панама – Франция 0:2

Голы: Загаду, 44, Кюизонс, 52

Французы продолжают доминировать в группе Е. На этот раз под горячую руку "галльских петухов" попала сборная Панамы. Сначала лидер и капитан команды Дан-Аксель Загаду замкнул подачу Кюизонса с углового.

Защитник дортмундской "Боруссии" подтверждает статус одной из главных звезд чемпионата. А в начале второй половины все тот же Кюизонс воспользовался удобной передачей партнера на пустые ворота – 2:0. Французы одерживают победу на классе и гарантируют себе место в плей-офф.

Португалия – Аргентина 0:2

Голы: Гайч, 33, Перес, 84

В матче лидеров группы F сошлись сборные Португалии и Аргентины. В напряженной борьбе победу одержали "альбиселестес". Нападающий Адольфо Гайч легким, но очень точным ударом открыл счет на 33-й минуте.

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Во втором тайме португальцы устроили нешуточное давление на ворота оппонента, но Аргентина устояла, показав типичный южноамериканский характер. Более того, под занавес встречи Перес удвоил преимущество своей команды после удачного выполнения подачи со штрафного. Благодаря победе аргентинцы возглавили квартет и также гарантировали себе участие в плей-офф.

Спорт 24 писал, что сборная Украины U-20 одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу. В этот раз в понедельник, 27 мая, "сине-желтые" обыграли сверстников из Катара.

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