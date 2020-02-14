Французский биатлонист Фуркад угрожает россиянке Резцовой судом

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад может подать в суд на бывшую российскую биатлонистку Анфису Резцову из-за ее слов о применении биатлонистом запрещенных препаратов.

Бывшая биатлонистка обвинила Мартена Фуркада в том, что успешные результаты француз приобретает благодаря применению запрещенных медицинских препаратов. Реакция известного биатлониста была мгновенная. Но на этом все не закончилось – история продолжилась.

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Спортсмен с адвокатом обсуждает возможность подачи иска в суд против Резцовой.

После окончания первой гонки на чемпионате мира Мартен остановился возле российских журналистов и описал всю ситуацию.

Я слежу за российским биатлоном. Меня удивило одно выражение. То, что сказал этот человек – ложь. Я буду говорить со своим адвокатом по этому поводу, потому что незнакомый мне человек меня обвинил в том, чего я не делал. Я никогда не принимал запрещенных препаратов, я вообще не пью таблетки. Я абсолютно чистый для мирового биатлона,

– сказал Мартен.

После ответа Мартена Фуркада относительно обвинений, Анфиса Резцова опровергла свои слова.

"Я думаю, что ему перевели неправильно. Он связался с адвокатом? Я слышала об этом. Но я ничего не боюсь. Я разочарована реакцией Фуркада", – в комментариях российских СМИ.

В копилке Фуркада пять золотых медалей Олимпиады, а у Резцовой – три. При этом у россиянки есть преимущество, она стала лучшей не только в биатлоне, но и в лыжных гонках. Однако, французу не на что жаловаться, кроме золота Олимпийских игр на его счету – 11 титулов чемпиона мира и семь побед на Кубке мира.