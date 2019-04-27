Французский боксер пообещал украинцу Постолу войну в ринге

Чемпион IBO в первом полусреднем весе Мохаммед Мимун (21-2, 2 КО) накануне боя против украинца Виктора Постола (30-2, 12 КО) рассказал о своих ожиданиях от боя, заявив, что в ринге будет война, которую он выигрывает.

Мохамед Мимун, который в официальной процедуре взвешивания оказался легче украинца, заявил, что Постол хороший боксер.

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Я знаю, что это очень хороший боксер, был чемпионом мира по версии WBC. Он участвовал в крупных сражениях. У нас с ним в ринге будет война, которую я выиграю,

– сказал француз.

Сильнім качеством Постола он назвал ум, физические данные и длину рук украинца.

Это главный бой в моей жизни, поэтому я буду готов на все 100% и выиграю этот поединок, чтобы позже получить титул WBC. Я покажу всем своим поклонникам хороший бокс, красивый бой, и я его выиграю,

– резюмировал боксер.

Поединок Виктор Постол – Мохамед Мимун – это отборочный бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Оба боксера заработают за бой по 20 тысяч долларов.

Поединок состоится в ночь с 27 на 28 апреля в Лос-Анджелесе на арене Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарте встречи Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе.

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