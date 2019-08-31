Французский гонщик погиб после страшной аварии в Формуле-2: видео

Французский гонщик Антуан Юбер погиб в аварии гонки Формулы-2 в Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам". Трагический инцидент произошел в субботу, 31-го августа.

На первом круге заезда Юбер вылетел с трассы, врезался в заграждения, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

Читайте также: Пилоты Ferrari выиграли квалификацию гран-при Бельгии

ФИА с сожалением сообщает, что в результате произошедшей аварии Антуан Юбер умер от полученных травм. Врачи констатировали смерть в 18:35 по местному времени.

Хуан-Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии и был доставлен в больницу в Льеже. Более подробная информация о его состоянии будет обнародована позже,

– говорится в официальном заявлении ФИА.

Видео аварии Юберга

Марино Сато, который также пострадал, после аварии сам выбрался из кокпита и вернулся на пит-лейн.

Антуан Юбер – французский профессиональный гонщик, чемпион серии GP3 2018 года. Юбер умер в 22 года.