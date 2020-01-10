Фуркад уверенно выиграл спринт в Оберхофе, украинец Прима – 15-й
В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка. Уверенную победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.
Сложные погодные условия
Организаторы гонки изменили длину окружности до и после стрельб в мужском спринте из-за сильного ливня в Оберхофе.
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Из-за непогоды было подготовлено лишь часть трассы.
Таким образом, биатлонисты пробежали гонку по такому маршруту: 2,5 километра – стрельба лежа – 2,5 километра – 2,5 километра – стрельба стоя – 2,5 километра.
Обычная длина окружности в спринтерской гонке составляет 3,3 километра.
Борьба за победу
При отсутствии лидера общего зачета Иоганнеса Тингнеса Бё именно Фуркад считался фаворитом гонки.
Француз чисто отработал на двух огневых рубежах и преодолел дистанцию за 25 минут и 27 секунд.
Второе место занял земляк Фуркада – Эмильен Жаклен. Стартовав 40-м, Жаклен претендовал на победу, но допустил промах на стойке.
Последнее место на подиуме досталось Иоганнесу Кюну из Германии. Он, как Жаклен, пробежал круг штрафа и проиграл Фуркаду 33 секунды.
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Выступление украинцев
Лучше из украинцев выступил Артем Прима. С одним кругом штрафа Прима финишировал 15-м. Артем, который стартовал 10-м, проиграл Фуркаду 1 минуту и 41 секунду.
Артем Тищенко из-за одного промаха был вынужден пробежать круг штрафа и завершил спринт 41-м.
Сергей Семенов, вернулся в сборную Украины после 9-месячного перерыва, не закрыл одну мишень на лежке и занял только 46-е место.
Неудачно спринт провел Антон Дудченко, который "настрелял" аж три промаха. Из-за проблем на стрельбе Дудченко финишировал 76-м.
Хуже всего из украинцев спринт в Оберхофе провел Богдан Цымбал. Он, как и Дудченко, не закрыл три мишени и занял только 106-е место.
Курьез на гонке
Норвежский биатлонист Тарьей Бё забыл пробежать штрафной круг.
Спортсмен промахнулся на второй стрельбе один раз, но ушел на дистанцию, минуя штрафной круг.
Позже Бё вернулся и пробежал штрафной круг, но из-за этой ошибки потерял много времени.
На финише Бё стал 24-м с отставанием почти 2 минуты от Мартена Фуркада.
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