Фуркад уверенно выиграл спринт в Оберхофе, украинец Прима – 15-й

В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка. Уверенную победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

Сложные погодные условия

Организаторы гонки изменили длину окружности до и после стрельб в мужском спринте из-за сильного ливня в Оберхофе.

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Из-за непогоды было подготовлено лишь часть трассы.

Таким образом, биатлонисты пробежали гонку по такому маршруту: 2,5 километра – стрельба лежа – 2,5 километра – 2,5 километра – стрельба стоя – 2,5 километра.

Обычная длина окружности в спринтерской гонке составляет 3,3 километра.

Борьба за победу

При отсутствии лидера общего зачета Иоганнеса Тингнеса Бё именно Фуркад считался фаворитом гонки.

Француз чисто отработал на двух огневых рубежах и преодолел дистанцию за 25 минут и 27 секунд.

Второе место занял земляк Фуркада – Эмильен Жаклен. Стартовав 40-м, Жаклен претендовал на победу, но допустил промах на стойке.

Последнее место на подиуме досталось Иоганнесу Кюну из Германии. Он, как Жаклен, пробежал круг штрафа и проиграл Фуркаду 33 секунды.

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Выступление украинцев

Лучше из украинцев выступил Артем Прима. С одним кругом штрафа Прима финишировал 15-м. Артем, который стартовал 10-м, проиграл Фуркаду 1 минуту и 41 секунду.

Артем Тищенко из-за одного промаха был вынужден пробежать круг штрафа и завершил спринт 41-м.

Сергей Семенов, вернулся в сборную Украины после 9-месячного перерыва, не закрыл одну мишень на лежке и занял только 46-е место.

Неудачно спринт провел Антон Дудченко, который "настрелял" аж три промаха. Из-за проблем на стрельбе Дудченко финишировал 76-м.

Хуже всего из украинцев спринт в Оберхофе провел Богдан Цымбал. Он, как и Дудченко, не закрыл три мишени и занял только 106-е место.

Курьез на гонке

Норвежский биатлонист Тарьей Бё забыл пробежать штрафной круг.

Спортсмен промахнулся на второй стрельбе один раз, но ушел на дистанцию, минуя штрафной круг.

Позже Бё вернулся и пробежал штрафной круг, но из-за этой ошибки потерял много времени.

На финише Бё стал 24-м с отставанием почти 2 минуты от Мартена Фуркада.