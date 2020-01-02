Календарь главных футбольных событий в Украине в 2020 году

В 2019 году национальная сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2020, а юношеская сборная U-20 стала чемпионом мира. В новом, 2020 году наши команды ждут новые важные события.

Зима 2020

1 февраля сборная Украины по футзалу в элит-раунде отбора ЧМ-2020 сыграет с Сербией. 2 февраля подопечным Александра Косенко будут противостоять испанцы, а 4-го – французы.

20 февраля донецкий "Шахтер" сыграет матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". 27 февраля между этими командами состоится матч-ответ.



"Шахтер" первым сыграет официальный матч в 2020 году (фото: ФК "Шахтер")

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22 февраля – базовый день 19 тура УПЛ. Возобновление чемпионата после зимнего перерыва.

Весна 2020

3 марта во время церемонии жеребьевки в Амстердаме Украина узнает имена своих соперников в Лиге А Лиги наций-2020/2021.

4 марта – матчи 1/4 финала Кубка Украины.

27 марта национальная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проведет в Сен-Дени на "Стад де Франс" товарищеский поединок с действующим чемпионом мира – сборной Франции, а молодежная сборная на Мальте сыграет матч отбора к Евро-2021 (U-21).



Сборная Украины сыграет два товарищеских матча в марте 2020 года (фото: УАФ)

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31 марта украинцы продолжат готовиться к финалу континентального первенства и в Хожуве сыграют контрольный матч со сборной Польши. В этот же день молодежная сборная в рамках отбора к Евро-2021 дома проведет поединок против команды Северной Ирландии.

9 апреля женская сборная Украины возобновит борьбу в отборе Евро-2021. В 4-м туре квалификационного турнира "сине-желтые" сыграют на выезде с Черногорией. А уже 14 апреля в 5-м туре украинки встретятся в домашнем матче с Грецией.

13 мая состоится финал Кубка Украины по футболу. Впервые главный матч примет Тернополь.



Тернополь примет финал Кубка Украины по футболу (фото: te.20minut.ua)

14 мая имена своих соперников по групповому раунду отбора Евро-2022 узнает сборная Украины по футзалу.

27 мая состоится финал Лиги Европы. Матч примет польский Гданьск. 30 мая в Стамбуле на стадионе "Ататюрк" состоится финал Лиги чемпионов.

Лето 2020

5 июня женская сборная Украины будет принимать в рамках отборочного турнира первенства Европы 2021 года команду Ирландии. 9 июня подопечных Натальи Зинченко будет ждать выездная встреча с Грецией.



Женская сборная Украины в матче против Северной Ирландии (фото: womensfootball.com.ua)

12 июня начнется Евро-2020. Продлится до 12 июля. 14 июня национальная сборная Украины в Амстердаме проведет свой стартовый поединок в финальном турнире Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Нидерландов.

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18 июня "сине-желтые" продолжат борьбу в финальной части первенства континента. На них в Бухаресте будет ждать соперник, который определится в стыковых матчах Лиги наций.

22 июня украинцы также в Бухаресте проведут встречу группового этапа Евро-2020. На этот раз им будет противостоять Австрия.

Осень 2020

3-5 сентября национальная сборная Украины начнет выступление в Лиге наций-2020/2021. А уже 6-8 сентября состоится 2-й тур престижных соревнований.



В сентябре 2020 года Украина начнет выступления в Лиге наций (фото: УАФ)

4 сентября молодежная сборная Украины проведет выездной поединок 7-го тура квалификации Евро-2021 против Дании. 8 сентября также в гостях подопечные Руслана Ротаня сыграют с Финляндией.

8-10 октября подопечные Андрея Шевченко проведут поединок 3-го тура Лиги наций, а 11-13 октября сыграют в 4-м туре.

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9 октября украинская сборная U-21 продолжит борьбу за выход в финальную часть Евро-2021. Гостями нашей команды будут румыны. 13 октября наша молодежь завершит отборочный групповой раунд выездным поединком с Северной Ирландией.

12-14 ноября на национальную сборную Украины ждет 5-й, а 15-17 ноября – заключительный, 6-й тур Лиги наций.