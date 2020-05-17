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Футболист сборной Украины переходит в клуб Лиги чемпионов

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Эдуард Соболь
Эдуард Соболь / УАФ

Футболист сборной Украины Эдуард Соболь станет игроком бельгийского "Брюгге" на постоянной основе. Трансфер защитника "Шахтера" в бельгийский клуб находится на завершающем этапе.

Соболь в комментарии zbirna.com рассказал о переговорах бельгийского клуба с "Шахтером". Эдуард подтвердил, что "Брюгге" хочет выкупить его контракт.

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"Брюгге" хочет продолжить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе,
– рассказал Соболь.

Сообщалось, что переговоры "зависли" на согласовании суммы трансфера. "Брюгге" рассчитывает снизить трансферную цену до 3 миллионов евро.

Однако "Шахтер" требует за трансфер около 4 миллионов евро.

Соболь заявил, что хочет выступать за "Брюгге", ведь там его все устраивает. Как известно, "Брюгге" досрочно стал чемпионом Бельгии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в "Брюгге", поставил себе цель, закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе,
– сказал Соболь.

Украинский журналист Михаил Спиваковский недавно сообщил, что трансфер Соболя в "Брюгге" на грани срыва.

По его информации, бельгийский клуб нашел талантливого игрока в Польше.

Соболь присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Трансферы
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