Бразильский футболист "Шахтера" Тете не скрывает, что донецкий клуб только перевалочный пункт в его карьере. Футболист рассказал о дальнейших планах.

Тете хочет быть ключевым игроком

20-летний бразильский футболист рассказал, что ищет клуб, где будет ключевым игроком. Об этом сообщает GaúchaZH.

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Мы ищем клуб, где я был бы на первом плане, ключевым игроком команды. Когда наступит момент, мы примем решение,

– сказал Тете.

Ранее агент Тете подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов "Ньюкасла" и "Лестера".

Сообщалось, что интерес к Тете якобы проявляла и мюнхенская "Бавария".

"Шахтер" установил сумасшедший ценник на Тете

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что клуб готов продать Тете за 50-70 миллионов евро.

В то же время специализированный портал Transfermarkt оценивает Тете всего в 15 миллионов евро.

Статистика футболиста в этом сезоне не впечатляет. Он сыграл 26 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

"Шахтер" купил Тете в феврале 2019 года за 15 миллионов евро. С тех пор стоимость на игрока существенно не изменилась.