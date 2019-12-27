Футболист АПЛ невероятным финтом обыграл 5 защитников и "черпачком" забил гол: видео

Футболист "Кристал Пэлэс" Джордан Айю принес своей команде победу в рамках 19 тура чемпионата Англии. 26 декабря "орлы" победили "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.

В середине второго тайма "молотобойцы" открыли счет в игре благодаря голу Снодграсса.

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"Кристал Пэлэс" отыгрался через 10 минут. Гол на свой счет записал Куяте.

Казалось, что команды разойдутся миром. Однако против ничьей был Айю. Футболист "орлов" начал свой рейд на 90 минуте еще у боковой линии.

Ганец протащил мяч до штрафной, где красивым финтом обыграл одного защитника, а затем пробросил мяч мимо нескольких соперников.

Вишенкой на торте стал удар Джордана. Айю перебросил вратаря "Вест Хэма" Роберто Хименеса элегантным "черпачком".

Видео гола Айю