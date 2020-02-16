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Игрок "Динамо" не сыграет за клуб до конца сезона – комментарий нападающего

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Ибрагим Каргбо / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет сыграть за киевский клуб до конца сезона. Причина в том, что Ибрагим в течение сезона уже выступал за два клуба. За большее количество команд в течение сезона играть запрещено.

В комментарии изданию Xsport форвард рассказал о ситуации. По его словам, он ничего не знал об этом, когда переходил в "Динамо".

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Узнал от отца. Я спросил у него, как такое вообще возможно? Он сказал, что это закон УЕФА о том, что ты не можешь сменить три клуба. Но как? Если я был без клуба до этого,
– сказал Ибрагим.

Футболист выразил надежду, что юристы "Динамо" помогут ему вернуться.

"Я верю, что все закончится. Я хочу играть за "Динамо". Я хочу показать, что в "Динамо" пришел новый Ибра. Я надеюсь, что удастся сыграть раньше мая", – отметил футболист.

  • Ибрагим Каргбо присоединился к "Динамо" еще в декабре 2019 года. Перешел он как свободный агент. 19-летний игрок родился в Сьерра-Леоне, но также имеет паспорт Бельгии.
  • Нападающий отправился с "Динамо" на первый сбор команды в Турцию. И даже отметился дублем за киевлян в матче против "Кайрату".
  • И в этом же матче он получил травму. Предварительно было известно, что он пропустит как минимум месяц – до конца февраля. Хотя восстановление может затянуться и до середины марта.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Динамо Новости Спорта Спорт
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