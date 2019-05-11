Футболист "Динамо" возглавляет рейтинг Лиги Европы по необычному показателю

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Никита Бурда
Никита Бурда / ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда возглавляет рейтинг лучших футболистов Лиги Европы по количеству перехватов по подсчетам WyScout.

24-летний Бурда опередил финалиста нынешней Лиги Европы Андреаса Кристенсена ("Челси") и футболиста "Айнтрахта" Макото Хасебе, который дошел с командой до полуфинала, сообщает Football.ua.

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Бурда в 10 матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы сделал наибольшее количество успешных перехватов среди всех участников – 81. Его ближайший преследователь Андреас Кристенсен сделал 78 перехватов.

Интересно, что Никита Бурда также попал в пятерку игроков, совершивших наибольшее количество передач (582, 4 место).

К слову, "Динамо" покинуло турнир еще на стадии 1/8 финала, когда вылетело именно от "Челси" (0:3, 0:5). В этом сезоне Никита Бурда провел во всех турнирах за "Динамо" 38 встреч, в которых сумел забить один гол.

Напомним, финал Лиги Европы-2019 "Арсенал" и "Челси" сыграют 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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