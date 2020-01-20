Футболист, которого выгнали из клуба за поездку в Россию, нашел новую команду
Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский может перейти в "Черноморец".
Сейчас 31-летний футболист ведет переговоры с одесским клубом, сообщает SportArena.
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На зимнюю паузу команда Остапа Маркевича пошла на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию, что подтверждают его фото в Instagram.
- Сикорский, комментируя расторжение контракта, заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал о такой реакции.
- В этом сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".
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