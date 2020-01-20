Футболист, которого выгнали из клуба за поездку в Россию, нашел новую команду

Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский может перейти в "Черноморец".

Сейчас 31-летний футболист ведет переговоры с одесским клубом, сообщает SportArena.

Читайте также: Не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию, – президент "Агробизнеса" про Сикорского

На зимнюю паузу команда Остапа Маркевича пошла на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию, что подтверждают его фото в Instagram.