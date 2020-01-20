24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Футболист, которого выгнали из клуба за поездку в Россию, нашел новую команду

95 Читати новину українською
Игорь Сикорский / Footboom

Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский может перейти в "Черноморец".

Сейчас 31-летний футболист ведет переговоры с одесским клубом, сообщает SportArena.

Читайте также: Не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию, – президент "Агробизнеса" про Сикорского

На зимнюю паузу команда Остапа Маркевича пошла на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию, что подтверждают его фото в Instagram.

  • Сикорский, комментируя расторжение контракта, заявил, что не поехал бы в Россию, если бы знал о такой реакции.
  • В этом сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".
Американские военные не допустили Россию к нефтяным месторождениям в Сирии: детали
сегодня
1227
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Новости России ФК Черноморец
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:56 "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед": новые рекорды клуба
Ігор Саджениця 98
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3285
сегодня 09:34 Роналду забил за "Ювентус" в семи матчах подряд в чемпионате – видео его голов "Парме"
Ігор Саджениця 118
19 января 16:35 "Милан" одержал волевую победу, забив в добавленное время, на матче был Шевченко – видео
Ігор Саджениця 304
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15314
Новости
Больше новостей
Залиште відгук