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Футболист "Ливерпуля" Салах пожертвовал более 1 миллиона евро для борьбы с коронавирусом

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Звездный футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах перечислил 1,17 миллиона евро в бюджет Египта, чтобы помочь власти бороться с пандемией коронавируса.

Нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах пожертвував 20 мільйонів єгипетських фунтів (близько 1,17 мільйона євро) владі Єгипту на боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

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Це вже другий гравець англійського "Ліверпуля", який допоміг своїй країні у такий непростий час. Садіо Мане матеріально допомагає владі рідного Сенегалу боротися зі смертельною недугою. Нападник пожертвував 45 тисяч фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом.

На цей час в Єгипті 196 осіб заразилися коронавірусом, шість пацієнтів померли, ще 32 успішно побороли недугу.

Додамо, що вже чимало футболістів захворіли на коронавірус. Більшість серед них грають у італійському та іспанському чемпіонатах. 

У Англії одним із перших у футбольному світі захворів тренер Мікель Артета, який очолює лондонський "Арсенал". За декілька днів позитивний тест на коронавірус здав гравець "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі.


Правила поводження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 ФК Ливерпуль Новости Спорта Спорт Футбол
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