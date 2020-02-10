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Футболист на последней минуте забил сумасшедший гол в собственные ворота: видео

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Майк Ндаишимие / twitter.com/willemii

В рамках 22 тура чемпионата Нидерландов ПСВ принимал "Виллем II". Оба клуба ведут прямую борьбу за попадание в еврокубки.

Поединок завершился уверенной победой ПСВ со счетом 3:0. Футболисты из Эйндховена открыли счет в первом тайме и закрепили преимущество после перерыва.

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А на последней минуте игры разгромным счет сделал футболист гостей. 20-летний бельгиец Майк Трезор Ндаишимие отправил мяч в собственные ворота.

После вбрасывания из-за боковой линии мяч оказался у Майка, которого запрессинговали сразу двое футболистов. Бельгиец решил выйти из неловкой ситуации, отдав пас голкиперу.

Но центральный полузащитник упусвтил, что голкипер Тимон Велленройтер покинул свои владения. Таким образом, мяч после паса полузащитника оказался в пустых воротах – 3:0.

Видео автогола

По завершению поединка "Виллем II" поддержал бельгийца, опубликовав сообщение, что они все еще любят его.

После 22 туров "Виллем II" занимает 4-е место, имея в активе 40 очков. ПСВ отстает всего на один балл.

Лидером чемпионата является амстердамский "Аякс".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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