Футболист получил курьезную травму глаза, когда выходил на замену: видео

Во второй по значимости шведской лиге в рамках третьего тура встречались "Эстер" и "Дегерфорс". Команды не выявили сильнейшего, а матч запомнился курьезным моментом.

В первом тайме команды забили по одному голу и после перерыва именно гости были ближе к победе. Чтобы вырвать победу наставник клуба "Дегерфорс" решил выпустить на поле полузащитника Маттиаса Озгуна.

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Когда 21-летний швед выходил на поле, то его партнер Аксель Линдаль случайно ткнул пальцем ему в глаза.

Маттиас нуждался в помощи врачей и вынужден был покинуть футбольное поле раньше времени.

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