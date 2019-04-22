Футболист получил курьезную травму глаза, когда выходил на замену: видео
Во второй по значимости шведской лиге в рамках третьего тура встречались "Эстер" и "Дегерфорс". Команды не выявили сильнейшего, а матч запомнился курьезным моментом.
В первом тайме команды забили по одному голу и после перерыва именно гости были ближе к победе. Чтобы вырвать победу наставник клуба "Дегерфорс" решил выпустить на поле полузащитника Маттиаса Озгуна.
Читайте также: Вратарь бешеным голом спас свою команду от поражения в конце матча: видео
Когда 21-летний швед выходил на поле, то его партнер Аксель Линдаль случайно ткнул пальцем ему в глаза.
Маттиас нуждался в помощи врачей и вынужден был покинуть футбольное поле раньше времени.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Натурализация Мораеса: стало известно, когда УЕФА начнет рассмотрение деласегодня , 16:07
-
Дам 10 миллионов, – президент "Ингульца" пообещал щедрые призовые за победу над "Шахтером"сегодня , 12:39
-
Буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться, – Роман Зозуля об обвинениях в нацизмесегодня , 10:03
Комментарии