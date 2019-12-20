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Футболист "Порту" нокаутировал соперника, грубо ударив ногой по голове: видео

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Момент инцидента / twitter.com/ItaSportPress/

Нападающий "Порту" Зе Луиш грубо нарушил правила в матче 1/8 финала Кубка Португалии против клуба "Санта-Клара".

В середине первого тайма Зе Луиш случайно нокаутировал полузащитника Нене ударом ногой в голову. Футболист "Порту" пытался пробить по мячу, но обидно промахнулся.

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По итогам эпизода форвард получил желтую карточку. В то же время Нене не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках.

После игры пострадавшему сделали томографию, но о состоянии футболиста не сообщается.

Матч завершился победой "Порту" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек "драконов" Сея Накадзима.

Видео инцидента

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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