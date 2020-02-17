Футболист "Порту" подвергся расизму: отказался продолжить матч, забил гол и "послал" фанов

В воскресенье, 16 февраля, в чемпионате Португалии состоялся матч 21 тура между клубами "Гимарайнш" и "Порту". Гости одержали тяжелую победу 2:1, но игру омрачил расизм. 28-летний малиец Мусса Марега отказался продолжать игру из-за проявления расизма со стороны болельщиков.

На 60 минуте игры Марега отличился голом, который в итоге принес "Порту" важную победу. "Драконы" воспользовались осечкой "Бенфики", которая лидирует в чемпионате, и сократили отставание от лиссабонцев в турнирной таблице всего до 1 балла.

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Гол Мареги изрядно огорчил болельщиков "Гимарайнша". Вероятно, во время празднования малиец что-то показал в сторону трибун, однако сложно сказать, какие мотивы были у Мареги. Фанаты же не придумали ничего другого, как оскорбить Марегу на расовой почве.

С трибун на футбольное поле полетели стулья, которые болельщики, вероятно вырвали на стадионе. На видео видно, как Марега берет одно из кресел и демонстративно надевает на голову.

Хавбек не стал терпеть расистские выкрики, после чего начал спорить с рефери, за что получил желтую карточку.

Марега был взбешен реакцией рефери и принял решение не доигрывать матч. Покидая поле, он стал показывать трибунам большой палец вниз.

Видео инцидента во время матча

Вероятно, Марега хотел, чтобы главный судья остановил игру, что предусмотрено новыми рекомендациями УЕФА.

Имеет ли арбитр право останавливать игру из-за расизма?

В середине октября УЕФА опубликовал антирасистский протокол. В нем предусмотрено три шага на случай проявлений расизма:

рефери останавливает матч, как только получает информацию о расизме. По громкой связи у зрителей требуют прекратить расистские действия;

если расизм продолжается, судья снова останавливает игру на "разумный период времени" – в рекомендациях УЕФА сказано о 5-10 минутах. На эту паузу команды идут в раздевалки. По громкой связи снова требуют прекратить проявления расизма;

если расизм продолжается и после второго перезапуска матча, то судья может закончить игру.

Игрока пытались успокоить не только партнеры по "Порту", но и малийский защитник "Витории" Фалайя Сако.

Но Марега не захотел остаться на поле. В результате главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау сделал замену: вместо Мареги вышел защитник Уилсон Манафа.

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Впоследствии Марега опубликовал возмущенное сообщение в своем инстаграми.

Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на****. Я также благодарю судей за то, что они не стали защищать меня и показали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!

– написал Марега.