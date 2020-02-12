Футболист решил перекусить во время матча: видео забавного эпизода

Чилийский футболист Марсело Диас не успел доесть в перерыве матча, поэтому сделал это уже на поле во время игры.

Матч 19-го тура аргентинской Суперлиги между "Расингом" и "Индепендьенте" проходил в неуступчивой борьбе – во время игры были удалены четыре футболиста. Поединок прошел не без курьезных моментов. Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть перекус в перерыве матча.

Nunca vi algo igual. El Chelo Díaz patea un tiro libre COMIENDO UNA BANANA, tranquilo, como si estuviera en el living de su casa. Después hace el gol del triunfo, Racing jugando con 9, Independiente con 11.



Hallazgo de @PasoaPaso. pic.twitter.com/PyNYpG6ROo — Juan Claudio Castro (@juancastroMDP) February 10, 2020

Свисток судьи на второй тайм не помешал чилийцу продолжить свою трапезу. Диас бегал с бананом по полю, даже разыграл свободный удар. Банан сыграл на пользу 33-летнему футболисту "Расинге". Уже в конце поединка именно Диас вывел свою команду вперед, установив своим результативным ударом окончательный счет на табло – 1:0.

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После 19-го тура аргентинской Суперлиги "Расинг" занимает пятую позицию, а "Индепендьенте" – на 14-м месте. Возглавляет же турнирную таблицу "Ривер Плейт" с 39 очками, опережая на три очка "Бока Хуниорс".