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Футболист решил перекусить во время матча: видео забавного эпизода

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Marcelo Diaz / racingdealma.com.ar

Чилийский футболист Марсело Диас не успел доесть в перерыве матча, поэтому сделал это уже на поле во время игры.

Матч 19-го тура аргентинской Суперлиги между "Расингом" и "Индепендьенте" проходил в неуступчивой борьбе – во время игры были удалены четыре футболиста. Поединок прошел не без курьезных моментов. Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть перекус в перерыве матча.

Свисток судьи на второй тайм не помешал чилийцу продолжить свою трапезу. Диас бегал с бананом по полю, даже разыграл свободный удар. Банан сыграл на пользу 33-летнему футболисту "Расинге". Уже в конце поединка именно Диас вывел свою команду вперед, установив своим результативным ударом окончательный счет на табло – 1:0.

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После 19-го тура аргентинской Суперлиги "Расинг" занимает пятую позицию, а "Индепендьенте" – на 14-м месте. Возглавляет же турнирную таблицу "Ривер Плейт" с 39 очками, опережая на три очка "Бока Хуниорс".

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Автор: София Кулай
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
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