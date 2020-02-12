Футболист решил перекусить во время матча: видео забавного эпизода
Чилийский футболист Марсело Диас не успел доесть в перерыве матча, поэтому сделал это уже на поле во время игры.
Матч 19-го тура аргентинской Суперлиги между "Расингом" и "Индепендьенте" проходил в неуступчивой борьбе – во время игры были удалены четыре футболиста. Поединок прошел не без курьезных моментов. Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть перекус в перерыве матча.
Свисток судьи на второй тайм не помешал чилийцу продолжить свою трапезу. Диас бегал с бананом по полю, даже разыграл свободный удар. Банан сыграл на пользу 33-летнему футболисту "Расинге". Уже в конце поединка именно Диас вывел свою команду вперед, установив своим результативным ударом окончательный счет на табло – 1:0.
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После 19-го тура аргентинской Суперлиги "Расинг" занимает пятую позицию, а "Индепендьенте" – на 14-м месте. Возглавляет же турнирную таблицу "Ривер Плейт" с 39 очками, опережая на три очка "Бока Хуниорс".
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