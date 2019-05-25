Футболист сборной Англии забавно завалил ворота на тренировке: видео эпического падения

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Нейтан Редмонд оконфузился на тренировке
Нейтан Редмонд оконфузился на тренировке / Фото из открытых источников

Полузащитник "Саутгемптона" Нейтан Редмонд на тренировке сборной Англии перед игрой Лиги наций с Нидерландами оконфузился, завалив ворота.

Редмонд настолько увлекся мячом, что просто не заметил маленьких ворот и врезался в них на высокой скорости.

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К счастью, игрок не получил травму и сможет помочь англичанам в "финале четырех" Лиги наций.

Спорт 24 писал, что перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы между испанской "Валенсией" и английским "Арсеналом", одна из журналисток испанского телеканала Gol Моника Бенавент вела прямую трансляцию. Делала она это на линии поля, в то время как на самом поле разминались футболисты. И в один момент мяч полетел в сторону самой журналистки. И попал ей в голову сзади.

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Теги: Футбол Спорт
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