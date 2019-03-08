Футболист сборной Украины голом и ассистом спас свою команду от поражения: видео

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Эдуард Соболь
Эдуард Соболь / ФФУ

23-летний защитник чешского "Яблонца" и сборной Украины по футболу Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру" помог своей команде победить"Теплице" (2:1).

На 53-й минуте, при счете 0:1, 23-летний Соболь отдал результативный пас на Богдана Ветежелу.

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Через 19 минут футболист и сам отметился голом, который стал победным в матче.

В текущем сезоне Соболь провел за "Яблонец" 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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