Футболист сборной Украины впервые стал отцом: милые фото

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Иван Петряк стал отцом
Иван Петряк стал отцом

Хавбек сборной Украины и венгерского "МОЛ Види" Иван Петряк сообщил в соцсети Instagram о рождении сына.

20 мая в одном из украинских роддомов жена футболиста Юлия родила сына. Вес мальчика, которому дали имя Гордей, – 4130 граммов, рост – 56 сантиметров.

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"Спасибо за сына, дорогая Юля! Я горжусь тобой", – написал Иван.


Иван Петряк впервые стал отцом

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в стане главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ-Види". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

В" Ференцвароше "Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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Теги: Футбол Новости Спорта Иван Петряк Спорт
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