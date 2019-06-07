Футболист сборной Украины вышел на второе место в списке лучших бомбардиров на ЧМ-2019

Нападающий сборной Украины U-20 Даниил Сикан, который забил в 1/4 финала в ворота Колумбии, вышел на второе место в списке бомбардиров молодежного Чемпионата мира.

Гол в ворота Колумбии стал для украинского форварда четвертым на этом турнире.

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Таким образом, по забитым мячам Сикан сравнялся с сенегальцем Амаду Санья и американцем Себастьяном Сото. Но у конкурентов Сикана еще есть возможность забить в четвертьфинальных матчах, которые их сборные проведут в субботу, 8 июня.

Лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами остается форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Все голы нападающий забил в одном матче в ворота Гондураса. Норвегия из группы не вышла.

Спорт 24 писал, что Украина победила Колумбию и сыграет в полуфинале Чемпионата мира. Соперником украинцев будет победитель пары Италия – Мали. Их матч состоится тоже в пятницу, 7 июня.

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