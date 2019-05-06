Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
Нападающий "Шахтера" Тайсон решил поблагодарить одного из фанатов "горняков" во время матча против "Львова".
После игры футболист побежал на трибуны к фанату, чтобы подарить свою футболку. Он обнялся с мужчиной и выложил с ним фото в соцсети.
Читайте также: Мирча Луческу предлагает своего сына на пост главного тренера "Шахтера"
Жизнь состоит из маленьких жестов... Только жест благодарности может изменить день. Каждое утро благодарите Бога за возможность писать новую страницу в книге жизни,
– написал футболист в Instagram.
Спорт 24 писал, что 4 мая в поединке 27-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в Харькове нанес поражение ФК "Львову" со счетом 5:0.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии