Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото

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Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Тайсон решил поблагодарить одного из фанатов "горняков" во время матча против "Львова".

После игры футболист побежал на трибуны к фанату, чтобы подарить свою футболку. Он обнялся с мужчиной и выложил с ним фото в соцсети.

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Жизнь состоит из маленьких жестов... Только жест благодарности может изменить день. Каждое утро благодарите Бога за возможность писать новую страницу в книге жизни,
– написал футболист в Instagram.

Спорт 24 писал, что 4 мая в поединке 27-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в Харькове нанес поражение ФК "Львову" со счетом 5:0.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
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