Футболист в стиле кунг-фу снес соперника и отправился отдыхать: видео

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Футболист в стиле кунг-фу снес соперника
Футболист в стиле кунг-фу снес соперника / twitter.com

В 18 туре чемпионата Аргентины в Ла-Плате местный "Эстудиантес" принимал клуб "Патронато". Аутсайдеры лиги больше запомнились не красивой игрой, а необычайной грубостью.

Уже на 35-й минуте рефери поединка показал игроку гостей Федерико Браво прямую красную карточку за жесткий фол против игрока соперника.

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Браво без игровой необходимости в центре поля в стиле кунг-фу просто врезался ногой в оппонента.

 

 

"Эстудиантес" этот поединок выиграл 1:0 и немного улучшил свою позицию в турнирной таблице, переместившись на 15-ю строчку. "Патронато" остался на 23-м месте.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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