Футболиста Келвина Мейнарда застрелили в собственной машине в Нидерландах

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард был застрелен в Амстердаме. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился игрок.

Двое неизвестных подъехали на мотоцикле к автомобилю футболиста и открыли по нему огонь. Мейнард попытался убежать от злоумышленников, но в итоге врезался в здание пожарной службы. Несмотря на попытки пожарных спасти его жизнь, пострадавший скончался от полученных травм и ранений. Об этом сообщает BBC.

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Мейнард выступал за "Антверпен" с 2013 по 2014 год. Также он защищал цвета "Воллендама", "Эммен", "Спакенбурга", "Квик Бойз" Ольяненси", "Кечкемета" и "Бертона". В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".