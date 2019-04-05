Футболиста похитили на вертолете прямо посреди матча и он заплатил штраф: видео

В любительском чемпионате Сицилии по футболу игрока похитили на вертолете прямо посреди матча и он был вынужден заплатить штраф.

Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле неожиданно приземлился вертолет. Из него выскочили ребята в балаклавах и похитили игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло.

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Похищение футболистка напугало не только болельщиков, но и игроков.

Вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. 55-летний Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

Но эта шутка ему дорого обошлась. Футболисту придется выплатить штраф 200 евро. Также он получил дисквалификацию до 31 мая 2019 года.

Кроме того, Игнацио грозят дополнительные санкции от власти – он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

Rapito nel corso di una partita. Così Ignazio Barbagallo, a 55 anni, ha voluto dire addio al calcio a Viagrande (in provincia di Catania) in Terza Categoria. (Tutto autorizzato dalla Polizia Municipale e svolto in sicurezza eh...) #ilcalcioèdichiloama pic.twitter.com/b7RRO9MOAD — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) 5 апреля 2019 г.

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