Футболиста похитили на вертолете прямо посреди матча и он заплатил штраф: видео

Rapito nel corso di una partita. Così Ignazio Barbagallo, a 55 anni, ha voluto dire addio al calcio a Viagrande (in provincia di Catania) in Terza Categoria. (Tutto autorizzato dalla Polizia Municipale e svolto in sicurezza eh...) #ilcalcioèdichiloama pic.twitter.com/b7RRO9MOAD