Футболиста "Реала" могут посадить на 3 года

Сербский нападающий "Реала" Лука Йович рискует попасть за решетку. 22-летний футболист нарушил карантин в Сербии.

Сербское издание Informer сообщает, что полиция предъявила обвинения Йовичу за нарушение карантина в Сербии.

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Ему предъявлено обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина. Поэтому игрок должен находиться в изоляции в течение 14 дней.

Но через несколько дней футболиста заметили в центре Белграда. Якобы Лука гулял.

Йович прилетел в Сербию с документом от врачей мадридского "Реала", в котором было сказано, что он дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

По другой информации, в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Йович перешел в "Реал" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В дебютном сезоне за "сливочных" серб отыграл 24 матча и забил 2 гола.

Возвращение Йовича в Сербию раскритиковали премьер-министр Ана Брнабич и президент Александр Вучич. Они пригрозили футболисту тюрьмой, если он еще раз покинет дом.

Милан Йович, отец Луки, не остался в стороне от скандала. Он заявил, что поддержит заключение сына, если Лука действительно виноват.

"Если его должны посадить в тюрьму, тогда так и будет. Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии по поводу уголовного наказания, но только если мой сын виноват. Поддержу такое решение, если Лука нарушил закон, но он прибыл в Белград и остается дома.

Его девушка София беременна, она не могла выйти из дома, чтобы отпраздновать свой день рождения. Появилось несколько фотографий, на которых она развлекается с Лукой, но они были сделаны в Испании", – заявил Милан Йович.

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