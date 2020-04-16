Футболиста "Реала" могут посадить на 3 года
Сербский нападающий "Реала" Лука Йович рискует попасть за решетку. 22-летний футболист нарушил карантин в Сербии.
Сербское издание Informer сообщает, что полиция предъявила обвинения Йовичу за нарушение карантина в Сербии.
Кстати Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Ему предъявлено обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет.
Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина. Поэтому игрок должен находиться в изоляции в течение 14 дней.
Но через несколько дней футболиста заметили в центре Белграда. Якобы Лука гулял.
Йович прилетел в Сербию с документом от врачей мадридского "Реала", в котором было сказано, что он дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.
По другой информации, в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Йович перешел в "Реал" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В дебютном сезоне за "сливочных" серб отыграл 24 матча и забил 2 гола.
Возвращение Йовича в Сербию раскритиковали премьер-министр Ана Брнабич и президент Александр Вучич. Они пригрозили футболисту тюрьмой, если он еще раз покинет дом.
Милан Йович, отец Луки, не остался в стороне от скандала. Он заявил, что поддержит заключение сына, если Лука действительно виноват.
"Если его должны посадить в тюрьму, тогда так и будет. Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии по поводу уголовного наказания, но только если мой сын виноват. Поддержу такое решение, если Лука нарушил закон, но он прибыл в Белград и остается дома.
Его девушка София беременна, она не могла выйти из дома, чтобы отпраздновать свой день рождения. Появилось несколько фотографий, на которых она развлекается с Лукой, но они были сделаны в Испании", – заявил Милан Йович.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Клубы АПЛ спешат завершить сезон: появилась неожиданная дата возобновления лигисегодня , 15:39
-
Украинский клуб проиграл в CAS дело о договорных матчахсегодня , 11:34
-
"Динамо" интересуется забивным нападающимсегодня , 14:32
-
Бой Усика в Саудовской Аравии, запуск телеканала "Шахтера" и другие новости спорта 15 апрелясегодня , 08:10
-
Бывшая звезда "Челси" о неудаче Шевченко: Это была уже не та карьера, что в "Милане"сегодня , 16:51
-
Шевченко может возглавить "Челси"сегодня , 12:11