Футболиста сборной Украины обманули на деньги в зарубежном клубе

Футболист сборной Украины Эдуард Соболь, выступающий за клуб "Яблонец", попал в неприятную ситуацию в Чехии.

Воспитанник "Шахтера" остался без денег в Чехии.

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"У него проблемы с агентами. Его "кинули" на деньги. У него сложное положение. Он без денег", – сообщил журналист Игорь Цыганык.

Пока другой информации нет.

В текущем сезоне Соболь провел 11 матчей за "Яблонец" во всех турнирах. Всего он сыграл 428 минут. Эдуард присоединился к чехам летом 2018 на правах аренды. Его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", однако чешский клуб имеет право выкупа.

В свое время Соболь защищал цвета донецкого и запорожского "Металлургов", "Металлиста" и луганской "Зари". За рубежом Эдуард играл за чешскую "Славию" и сейчас выступает за "Яблонец", который в чемпионате Чехии на четвертом месте. За сборную Украины защитник дебютировал 5 сентября 2016 года. Соболь выходил в футболке "сине-желтых" в девяти матчах.

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