Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото

Футболистов лондонского "Челси" в четверг, 4 апреля, вечером заметили в ночном клубе Raffles, который называют одним из самых популярных заведений Лондона.

Росс Баркли, Оливье Жиру, Дэнни Дринкуотер, Гари Кэхилл, Итан Ампаду, Эмерсон и Рубен Лофтус-Чик пробыли в заведении всю ночь, а репортеры зафиксировали, что игроки вышли оттуда после полуночи.

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Daily Mail уточнил, что Жиру, Дринкуотер, Кэхилл и Лофтус-Чик покинули клуб между 1:00 и 2:00.

Росс Баркли с подругой уехали с Raffles последними из компании "Челси" – они сели в такси в районе 5:00. О судьбе Ампаду и Эмерсона ничего не сообщается.

Футболисты "Челси" победили в последних двух матчах. Сначала лондонцы скандально обыграли "Кардифф", а затем разгромили "Брайтон". После 32 туров "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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