Футболисты сборной Украины получили рекордную премию за выход на Евро-2020

Игроки сборной Украины по футболу получили рекордную премию за выход на чемпионат Европы, который перенесен на 2021 год. Сумму озвучил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

В комментарии "Великому футболу" Павелко заявил, что все премии выплачены. По его словам, речь идет о сумме в 4 миллиона долларов.

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Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время – с налогами 4 миллиона долларов получили наши игроки и тренеры. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии,

– сказал Павелко.

4 миллиона долларов выделили на всю команду. Как распределить сумму – решали главный тренер Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов.

Это вся наша сборная, которая участвовала в отборе. Само деление внутри уже решает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственное наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были оплачены и игроки получили, заработанную честным трудом премию,

– резюмировал Павелко.

Путь сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины впервые вышла на Евро-2020, выиграв отборочную группу.

На групповом этапе "сине-желтые" одолели действующих чемпионов Европы португальцев, Сербию, Литву и Люксембург.

На Евро-2020 сборная Украины попала в группу C, где точно сыграет с Нидерландами и Австрией.

Последний определится соперник Украины в плей-офф квалификации Евро-2020.

Два матча группового этапа Украина сыграет в Бухаресте (Румыния) и один – в Амстердаме (Нидерланды).

Евро-2020 состоится с 11 июня до 11 июля 2021 года.

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