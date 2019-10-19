Футболисты устроили во время матча стоящий протест, соперник за то время забил дважды: видео

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Футболисты "Веракруса" не играли первые четыре минуты матча
Футболисты "Веракруса" не играли первые четыре минуты матча / twitter.com/ClubTiburones

Футболисты мексиканского клуба "Веракрус" решили устроить протест во время матча. В начале встречи они четыре минуты просто стояли.

Таким образом игроки выступили с протестом из-за задолженности с выплатой зарплаты. За это время их соперники из "Тигрес" забили дважды - отличились Эдуардо Варгас и Андре-Пьер Жиньяк.

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Лишь по прошествии четырех минут футболисты "Веракруса" "начали" игру. Но на 8-й минуте снова пропустили. Опять отличился Варгас.

На 28-й минуте "Тигрес" остались в меньшинстве после удаления Дуэньяса. Но хозяева сумели забить лишь на 90-й минуте, когда отличился Казим-Ричардс.

Видео стоящего протеста "Веракруса"

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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