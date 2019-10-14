Футболисты записали видео в память о погибших на войне болельщиках

14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, День украинского казачества и День создания УПА. Также это День Покрова Пресвятой Богородицы,

По случаю Дня защитника Украины футболисты украинских клубов записали видеообращение. На видео присутствуют футболисты "Зари", "Мариуполя", "Львова", "Динамо" и "Колоса".

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Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной

Что не боимся глаза поднять к небу

Что слышим грохот стадиона, а не снарядов

За свободу, настоящую свободу

Спасибо. И возвращайся живым

По неофициальным данным, за время войны на Донбассе погиб 34 украинский фанат.