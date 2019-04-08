Футбольный арбитр сделал предложение девушке прямо посреди матча: трогательное видео

Трогательный момент произошел перед матчем четвертой румынской лиги между командами "Орадя" и "Диосиг". Арбитр Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Герги Думе, которая также является футбольным судьей.

Когда команды определились с воротами, 22-летний Мариуш подошел на поле к Герги, встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца.

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"Станешь ли ты моей женой?" – спросил Матица на глазах всего стадиона и игроков обеих команд, которые встретили его поступок аплодисментами. Дума не сдержала слез и ответила на предложение согласием.

Футбольный арбитр сделал предложение девушке прямо на поле: смотрите видео

22-летний Матица и 21-летняя Дума находятся в отношениях уже в течение трех лет. Они познакомились, когда их назначили работать на одном из матчей. По словам Матицы, он попросил девушку, которая ранее занималась легкой атлетикой, помочь ему с разработкой спринтерской тактики.

Ранее Спорт 24 писал, что итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою в США.

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