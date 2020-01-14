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Футзалистки сборной Украины забили гол из невероятной комбинации в матче против Финляндии: видео

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Женская сборная Украины по футзалу / futsal.com.ua

Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал Lviv Freedom Cup-2020. На групповом этапе подопечные Олега Шайтанова обыграли Венгрию (5:1) и Финляндию (5:2)

Отдельно стоит отметить гол украинок в ворота команды Финляндии. Комбинация получилась просто фантастической.

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Видео фантастического гола женской сборной Украины по футзалу

 

Отметим, что сборная Украины стала первым финалистом Lviv Freedom Cup-2020. Ее соперник определится по итогам матча между сборными Чехии и Италии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Футзал
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