Гандбольный "Мотор" сыграл вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов

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ГК "Мотор"
ГК "Мотор"

Гандболисты запорожского "Мотора" с ничейного результата начали стадию плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов против польского "Виве Кельце".

"Мотор" – "Віиве Кельце" 33:33 (16:16, 17:17)

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Команда Николая Степанца со счетом 16:16 провела первую половину встречи, после чего во втором тайме команды забросили в ворота друг друга по 17 мячей.

Наиболее результативным игроком матча стал хорват Лука Чиндрич, выступающий за польскую команду. Он забил 8 голов.

Лучшим по результативности в составе украинской команды стал Артем Козакевич (7 мячей).

Ответный матч подопечные Степанца проведут в Кельце через неделю, 30 марта. Победитель украинско-польского противостояния в четвертьфинале сыграет с французской командой "ПСЖ".

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Теги: Спорт Гандбол
Источник: 24 Канал
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