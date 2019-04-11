Гармаш впервые прокомментировал удаление в кубковом матче с "Шахтером"

В четвертьфинале Кубка Украины футболист "Динамо" Денис Гармаш получил прямое удаление. Игрок ударил нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Денис был удален с поля за агрессивное поведение после остановки игры. В ответ Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение наказать футболиста отстранением на четыре матча.

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Денис прокомментировал это решение в разговоре с клубными журналистами киевского "Динамо".

"На мой взгляд, это очень жестокое наказание, считаю, четыре матча дисквалификации для меня – очень много. Да, я понимаю, что был не прав в том эпизоде, что подвел партнеров по команде, тренеров, болельщиков и очень жалею об этом. А самое обидное – что мы проиграли матч по пенальти! Но в том моменте мой удар не был настолько сильным, чтобы нанести травму Мораесу.

Вспомните, когда игрок "Шахтера" Исмаили ударил рукой в лицо нашего футболиста, его отстранили всего на два матча – это в два раза меньше! А, например, Тайсон почти в каждой игре отмахивается от соперников локтями или дает игрокам пинки ногами, как было в матче с донецким "Олимпиком", а судьи не показывают ему красные карточки, похоже, они просто боятся удалять игроков "Шахтера"!

Я не пытаюсь оправдаться или наговаривать на кого-то, но те люди, которые разбираются в футболе, прекрасно понимают, что творится у нас в ФФУ. И я верю, что так будет не всегда", – сказал Гармаш.

Из-за дисквалификации Денис пропустит украинское классико "Динамо" – "Шахтер", а также матчи против "Мариуполя", ФК "Львов" и "Александрии". Удаление в матче с "Шахтером" стало для Гармаша пятым в карьере.

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