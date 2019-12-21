Гарсия рассмеялся в камеру, когда у него спросили о бое с Ломаченко: видео

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) возвращается в бокс. Американец уже подписал контракт с DAZN на один бой и это стимулирует его победить Джесси Варгаса (29-2-2, 11 КО).

Однако кроме того, что Гарсия готовится к бою 29 февраля, он еще и проявляет свою медиа-активность.

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Журналисты не стесняются спрашивать его о поединке с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), несмотря на то, что он выглядит очень маловероятным. После одного из таких вопросов американец не смог сдержать смех, но все же ответил:

Сейчас я даже и не думаю о легком весе. Может быть, если я сначала пойду в суперлегкий, прочувствую себя там, то потом смогу опуститься и в легкий. Возможно. Но я не ставлю перед собой подобных планов. Я хочу драться в суперлегком и полусреднем дивизионах. Если это будет в суперлегком весе, если он решится подняться, то я с большим удовольствием встречусь с ним. Но пока я ничего подобного не слышал от него или его промоутеров. У них есть свои планы, бои, которые они хотят провести. Кажется, Майки Гарсия – это не то имя, которое они видят в списке ближайших соперников.

Напомним, совсем недавно Гарсия заявил, что Ломаченко не заслуживает первого места в рейтинге Р4Р. Проблема не в украинце, а в том, что Сауль Альварес лучше.